ประเดิมเอเชียนคัพ! วอริกซ์เปิดตัวเสื้อช้างศึก 2019 “Now or Never”

วอริกซ์ แบรนด์กีฬาชื่อดังเปิดตัวเสื้อทัพช้างศึกที่จะใช้ในปี 2019 ภายใต้คอนเซ็ป “Now or Never” ประเดิมสู้ศึกเอเชียนคัพที่ยูเออี

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สเตเดียม วัน บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ผู้ถือสิทธิ์การออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายชุดแข่งขันและเครื่องแต่งกายนักเตะทีมชาติไทย เปิดตัวชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยประจำปี 2019 ที่มาในคอนเซ็ปต์ “Now or Never” ปลุกพลังนักเตะและแฟนบอลทีมชาติไทยเตรียมพร้อมสู้ศึกใหญ่แห่งเอเชีย เอเอฟซี เอเชียน คัพ 2019 ศึกแรกแห่งศักราชใหม่ โดยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในโลก นำมาออกแบบและผลิตชุดแข่งขันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาเพื่อนักเตะทีมชาติไทย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมตัวแทนนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำโดย ฉัตรชัย บุครพรม, เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, ธนบูรณ์ เกษารัตน์, สิโรจน์ ฉัตรทอง และธนาสิทธิ์ ศิริผลา รวมทั้งนักฟุตซอลทีมชาติไทย นำโดย คฑาวุธ หาญคำภา และปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ ร่วมด้วย “เวย์-ไทเทเนี่ยม” มาร่วมสร้างปรากฏการณ์เปิดตัวเพลง Now or Never เรียกพลังใจพลังเชียร์จากคนไทยทั่วประเทศ

โดยวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้ถือสิทธิ์การออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายชุดแข่งขันและเครื่องแต่งกายฟุตบอลทีมชาติไทย วอริกซ์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำภารกิจสำคัญนี้ และขอเดินหน้าแสดงพลังศรัทธาในฟุตบอลทีมชาติไทย เปิดตัวชุดแข่งใหม่ปี 2019 ในคอนเซ็ปต์ “Now or Never” ที่เป็นเหมือนกับการประกาศพลังศรัทธาของพวกเราคนไทยว่าเราจะไม่ยอมล้มตลอดไป แต่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ไปด้วยกัน โดยชุดแข่งใหม่ปี 2019 จะถูกใช้ครั้งแรกโดยนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันรายการสำคัญระดับเอเชียซึ่งกำลังจะฟาดแข้งกันต้นเดือนมกราคม ปี 2019”

“วอริกซ์มุ่งมั่นขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งพลังให้ทัพนักเตะไทย จึงได้ตัดสินใจสร้างปรากฏการณ์ชุดแข่งขันที่ดีที่สุดเพื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทย โดยเป็นครั้งแรกที่ชุดแข่งขันของทีมชาติไทยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในโลก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับชุดแข่งขันของทีมฟุตบอลทีมชาติที่ดีที่สุดของโลก และทีมฟุตบอลระดับสโมสรชั้นนำของโลกหลายทีม รวมทั้งการเลือกใช้เฟล็กซ์ (flex) บนชุดแข่งขันก็เป็นเฟล็กซ์ที่มีมาตรฐานเดียวกับชุดแข่งขันทีมชาติระดับโลกเช่นเดียวกัน ผนวกเข้ากับดีไซน์ที่โดดเด่นมากขึ้น ทั้งรูปลักษณ์และสอดรับกับสรีระของนักฟุตบอลมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มความรู้สึกกระชับและคล่องตัวสูงสุดขณะลงแข่งขัน โดยชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยปี 2019 มีชื่อชุดว่า Changsuek The First Eleven (ช้างศึก เดอะ เฟิร์ส อีเลฟเว่น) สื่อถึง 11 ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุด ที่กำลังลงสนามไปปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อชาติ และเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศ”

ทั้งนี้ การออกแบบลวดลายของชุด “Changsuek The First Eleven” มีแรงบันดาลใจจาก “The Time Space Lighting” หรือเส้นแสงแห่งการพุ่งทะยานผ่านกาลเวลา จากแนวคิดที่ว่า การจะทำสิ่งใดให้สำเร็จ เราจำเป็นต้องเดินทางก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งผู้คนมักจะแสวงหาแสงแห่งพลังที่จะจุดไฟแห่งความหวังและความฝัน ให้ลุกโชนขึ้นมา สร้างสรรค์พลังให้ลุกขึ้นสู้ เพื่อก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ ก่อเกิดเป็นลายเส้นแสงบนเนื้อผ้าคล้ายกับแสงไฟในสีสันที่โดดเด่นด้วยระบบพิมพ์ดิจิทัลขั้นสูง โดยใช้กระบวนการซับลิเมชั่นในการพิมพ์ไล่เฉดเพื่อสร้างลวดลายที่มีมิติเสมือนแสงไฟ ราวกับแสงแห่งห้วงอวกาศและกาลเวลาที่มุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และนี่คือแสงแห่งการลุกขึ้นสู้เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

นายใหญ่วอริกซ์กล่าวต่ออีกว่า “ชุดแข่งขัน Changsuek The First Eleven สรรค์สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการใช้งานของนักเตะเป็นสำคัญ นอกจากจะเลือกนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกเช่นเดียวกับสโมสรชั้นนำของโลกมาใช้ในการผลิตแล้ว วอริกซ์ยังเลือกใช้เนื้อผ้าโพลิเอสเตอร์ผสมเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผสานกับนวัตกรรมการตัดเย็บขั้นสูงในทุกรายละเอียด เพื่อทำให้ชุดแข่งขัน Changsuek The First Eleven เป็นชุดแข่งที่ครบถ้วนไปด้วยคุณสมบัติเด่น ทั้งการระบายอากาศและถ่ายเทความร้อนดีเยี่ยม การรักษาสมดุลของอุณหภูมิร่างกาย การดูดซับความชื้น การป้องกันรังสียูวี ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่นักเตะทุกคน เพื่อส่งเสริมให้สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพ”

“ส่วนโลโก้เป็นโลโก้ที่สวยงาม น้ำหนักเบา นอกจากนี้ ยังคงเสน่ห์ความสวยงามของงานดีไซน์ที่มีสไตล์ตามแบบฉบับของวอริกซ์ ซึ่งชุดแข่งขันปี 2019 ถือว่ามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของดีไซน์ด้วย โดยออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในแนวมินิมอลที่เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความเท่ และความคล่องตัว สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นการใส่ไปออกกำลังกาย หรือใส่ไปทำกิจกรรมอื่นๆ หลากหลายรูปแบบ เรียกได้ว่าเป็นเสื้อที่เหมาะที่จะใส่ได้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ปิดท้าย

สำหรับชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยปี 2019 จะใช้สีน้ำเงินเป็นชุดแข่งเหย้า สีแดงเป็นชุดแข่งเยือน สีขาวเป็นชุดแข่งที่ 3 ส่วนชุดผู้รักษาประตู ประกอบไปด้วย สีเขียวเข้ม, สีเขียวอ่อน, สีเทา และสีม่วง

นอกจากนี้ วอริกซ์ ยังทำชุดแข่งขันออกมาเป็น 3 แบบได้แก่ ชุดแข่งขันสำหรับนักเตะ (1,999 บาท) ชุดแข่งขันสำหรับแฟนบอล (999 บาท) และ เสื้อเชียร์ทีมชาติไทย (399 บาท) เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสามแบบถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์เดียวกัน เพื่อตอกย้ำการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนักเตะและแฟนบอลทั่วประเทศ

และสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะเดินทางไปทำศึก เอเอฟซี เอเชียน คัพ 2019 ที่จะมีขึ้นในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทัพช้างศึกอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยูเออี (เจ้าภาพ), อินเดีย และบาห์เรน