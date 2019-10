ประเดิมลูกแรก! เบนจามิน เดวิส ซัดพาฟูแลม U23 ถล่มซันเดอร์แลนด์ 4-0

เบนจามิน เจมส์ เดวิส กองกลางลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ของฟูแล่ม สโมสรในศึกแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ ประเดิมประตูแรกให้ทีมสำรองของ เจ้าสัวน้อย เป็นที่เรียบร้อย นัดที่เอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ 4-0 ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา

แข้งวัย 18 ปี ได้รับโอกาสลงสนามเป็น 11 คนแรกให้กับ เจ้าสัวน้อย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ในเกม กับ ซันเดอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยสามารถทำประตูพาทีมขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่ 10 ก่อนจะมีส่วนสำคัญช่วยให้ต้นสังกัดเปิดบ้านถล่ม ซันเดอร์แลนด์ ขาดลอย 4-0 รั้งอันดับ 9 ของพรีเมียร์ลีก 2 อยู่ในเวลานี้

สำหรับ เบนจามิน เจมส์ เดวิส เพิ่งแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ของ ฟูแล่ม หลังถูกส่งลงเล่นในศึกคาราบาว คัพ รอบสอง ที่แพ้ เซาธ์แฮมตัน 0-1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ถูกเรียกติดทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมส์ มาแล้ว

10' ONE UP!



Ben Davis charges onto a loose ball to smash home following confusion in the Sunderland box. Great start!#FFCU23 [1-0] pic.twitter.com/Fuem6VDIzr