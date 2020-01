ประสบการณ์สูง! ริโอแนะผีเซ็น 'คาวานี' ช่วยผลิตสกอร์

ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตปราการหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาแนะนำต้นสังกัดเก่าว่าควรเซ็น เอดินสัน คาวานี กองหน้าจาก ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เพราะแข้งรายนี้มีประสบการณ์ที่สูงและจะช่วยแนะนำนักเตะในทีมได้

ศูนย์หน้าวัย 32 ปี ต้องตกเป็นตัวสำรองของ เมาโร อิคาร์ดี้ ในฤดูกาลนี้ โดยได้ลงเป็นตัวจริงทุกรายการเพียง 4 นัด ยิงได้ 3 ประตู ในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดหลังจบฤดูกาลนี้

"ผมแค่คิดดูนะ ผมมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์เลยว่าจะเอา เอดินสัน คาวานี" เฟอร์ดินานด์ กล่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขา

Just thinking.... I would 100% go & get @ECavaniOfficial (Edinson Cavani).



Huge experience, Goalscorer, Work Ethic & Great Pro who the younger players in the squad would learn a lot from! Thoughts?!#AskRio https://t.co/bG2KXAYSUf