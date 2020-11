ประสบการณ์ล้ำค่า! ณัฐวุฒิรับฝันเป็นจริงติดธงช้างศึกนิชิโนะ

ดาวยิงจากทรูบียูยอมรับเหมือนฝันที่เป็นจริง หลังถูกกุนซือชาวญี่ปุ่นเรียกตัวติดธงช้างศึกครั้งแรก

ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม กองหน้าทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด หวังเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก อากิระ นิชิโนะ ในแคมป์ช้างศึกให้ได้มากที่สุด หลังฝันเป็นจริงมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก

ดาวเตะวัย 22 ปี เป็นหนึ่งในนักเตะหน้าใหม่ที่ถูก อากิระ นิชิโนะ เฮดโค้ชทีมชาติไทย เรียกตัวติดทัพช้างศึกชุดใหญ่ครั้งแรก ในแมตช์กระชับมิตรที่จะพบกับ ไทยลีก ออล สตาร์ จากฟอร์มการเล่นในไทยลีกที่ยอดเยี่ยมกับต้นสังกัด ลงสนาม 11 นัด ยิงไป 4 ประตู

"ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทย มันคือความฝันสูงสุดในอาชีพนักบอลที่ผมมาตั้งแต่เด็กครับ" กองหน้าดาวรุ่งวัย 22 ปี กล่าวเริ่ม

"กับฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ ผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะ เรื่องร่างกายที่ต้องเพิ่มเติมอีกมาก การตัดสินใจ และการจบสกอร์ ก็หวังว่าจะได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีจากพี่ๆ เพื่อนๆ และโค้ช อากิระ นิชิโนะ"

"อย่างที่ผมบอก ผมจะพยายามเรียนรู้ทุกสิ่งที่โค้ชสอนให้มากที่สุด ทำเต็มที่ทุกอย่างในการซ้อม และหากมีโอกาสได้ลงสนามก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุด ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่จะติดตัวผมไปทั้งในการเล่นกับสโมสร และการเล่นทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป"

"สุดท้ายต้องขอบคุณครอบครัว และทุกๆ คน รวมถึงแฟนบอล ที่มีส่วนร่วมช่วยทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ เป็นกำลังใจที่ดีมากๆ ให้กับผม ผมต้องขอบคุณจริงๆครับ" กองหน้าแข้งเทพ ทิ้งท้าย

สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ และลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32