ประวัติศาสตร์ลาลีกา! ฆัวกินวัย 38 ซัดแฮททริคใน 20 นาที

ฆัวกิน ซานเชซ ตัวรุกจอมเก๋าของ เรอัล เบติส กลายเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่ทำแฮททริคได้ในประวัติศาสตร์ลาลีกา

ปีกชาวสแปนิชระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรง เมื่อเหมายิงสามประตูในช่วง 20 นาทีแรก ช่วยต้นสังกัดออกนำ แอธเลติก บิลเบา 3-0 ตั้งแต่ต้นเกม

𝟑𝟖 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝟏𝟒𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬. 💚



Joaquin becomes the OLDEST player to score a hat-trick in #LaLigaHistory.