ประวัติศาสตร์ลีกอังกฤษ! แมนฯซิตี้ทีมแรกเก็บชัย 9 นัดรวดในหนึ่งเดือน

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จารึกสุดยอดสถิติเป็นทีมแรกที่เก็บชัยชนะรวดทั้ง 9 นัดติดต่อกันรวมทุกรายการในหนึ่งเดือน มากที่สุดเหนือทุกทีมในประวัติศาสตร์ฟุตบอลลีกอังกฤษ

ทัพเรือใบสีฟ้ายังคงเดินเครื่องเก็บชัยชนะต่อไป โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขาเบียดเอาชนะเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1-0 โดยได้ประตูชัยจาก กาเบรียล เชซุส ตั้งแต่ต้นเกมพาทีมเก็บ 3 คะแนนขยับหนีแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 คะแนนพร้อมเกมในมืออีกหนึ่งนัด

โดยนับตั้งแต่ขึ้นปี 2021 แมนฯซิตี้ สามารถเอาชนะได้ทั้ง เชลซี(ลีก), แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(คาราบาว คัพ), เบอร์มิงแฮม(เอฟเอ คัพ), ไบรท์ตันฯ(ลีก), คริสตัล พาเลซ(ลีก), แอสตัน วิลลา(ลีก), เชลเทนแฮม(เอฟเอ คัพ), เวสต์บรอมฯ (ลีก) และเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ลีก) เก็บชัยชนะ 9 นัดรวดรวมทุกรายการตลอดเดือนมกราคม สร้างสถิติเป็นทีมที่เอาชนะได้มากที่สุดใน 4 ลีกระดับสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษในหนึ่งเดือน นับตั้งแต่มีการก่อตั้งเป็นลีกเมื่อปี 1888 หรือเมื่อราว 133 ปีที่แล้ว

นอกจากนี้ พวกเขายังทำสถิติใหม่เก็บชัยชนะ 12 นัดรวด มากที่สุดยาวนานติดต่อกันเป็นสถิติของสโมสรอีกด้วย

9 - Manchester City have won all nine matches in all competitions in January 2021, the most wins by a team in the top four tiers of English football in a single month since the formation of the Football League in 1888. Resolution. #MCISHU pic.twitter.com/mYxSOchna5