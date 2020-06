โอเล กุนนาร์ โซลชา กลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก ที่เปลี่ยนผู้เล่นพร้อมกัน 5 คน ในเกมเปิดบ้านอัด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3-0

สหพันธ์ลูกหนังนานาชาติปรับกฎให้ทุกทีมสามารถเปลี่ยนตัวได้เกมละ 5 คน หลังจากกลับมาทำการแข่งขันในยุคโควิด-19 เพราะต้องการเซฟร่างกายของนักเตะที่พักจากการแข่งไปนาน

บรรดาลีกชั้นนำในยุโรปต่างข่านรับนำกฎดังกล่าวมาใช้ หนึ่งในนั้นคือพรีเมียร์ลีกที่จะใช้ไปจนจบฤดูกาลนี้

The @premierleague rules say you can make five substitutions at once. #MUFC did just that.https://t.co/W9Wju5TdRp