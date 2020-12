ประตูที่รอคอย! เปลิสตรีประเดิมซัดลูกแรกให้แมนฯ ยูฯ เกม U23 (มีคลิป)

ฟากุนโด้ เปลิสตรี ปีกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สามารถประเดิมประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อปีศาจแดงได้แล้ว ในเกมชุด U23 ที่ชนะเซาแธมป์ตันไป 3-1

ปีกดาวรุ่งวัย 18 ปี ย้ายจากเปนารอล มายังถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยค่าตัว 10 ล้านยูโร ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะ ด้วยค่าตัว 10 ล้านยูโร และได้สวมเสื้อเบอร์ 28 ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับที่ เดวิด เบ็คแฮม เคยใส่สมัยเพิ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่

ถึงแม้วอนเดอร์คิดแห่งอุรุกวัยจะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มในทีมชุดใหญ่ แต่เขาก็ได้รับโอกาสในทีมรุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และทำประตูแรกของตัวเอง และเป็นประตูที่สองให้ทีมในนาทีที่ 46 เกมที่เอาชนะนักบุญไปอย่างไม่ยากเย็นนัก

A first #MUFC goal for @FPellistri07! 🙌



Neil Wood's side lead Southampton 2-1 after an eventful start to the second half.#MUAcademy pic.twitter.com/2NR7jEwHyw