ปรับไม่เลี้ยง! เปิดกฎเหล็กเชลซียุคแลมพาร์ด

ชาร์ตค่าปรับของ เชลซี ในยุคของ แฟรงค์ แลมพาร์ด หลุดว่อนโซเชียลมีเดีย โดยในนั้นระบุกฎเหล็กที่นักเตะทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษปรับเงิน

เรทค่าปรับของสิงห์บลูในยุคของซูเปอร์แฟรงค์ มีดังนี้

- มาสายในวันแข่ง 2,500 ปอนด์ (97,000 บาท)

- มารายงานตัวซ้อมสาย 2,500 ปอนด์ (97,000 บาท), ปรับเพิ่มอีก 2,500 ปอนด์ (97,000 บาท) ต่อทุก ๆ 15 นาทีที่สาย

- มาเข้ายิมสาย 1,000 ปอนด์ (39,000 บาท)

- มาฟื้นฟูร่างกายสาย 2,500 ปอนด์ (97,000 บาท)

- มาประชุมทีมสาย นาทีละ 500 ปอนด์ (19,500 บาท)

- มาซ้อมสาย 20,000 ปอนด์ (779,000 บาท)

- เสียงโทรศัพท์ดังระหว่างทานอาหารหรือประชุมทีม 1,000 ปอนด์ (39,000 บาท)

- ใส่ชุดผิดในวันเดินทางและวันแข่ง 5,000 ปอนด์ (195,000 บาท)

- ไม่เดินทางกลับพร้อมกับทีมหลังจบเกม โดยไม่ได้แจ้งต่อผู้จัดการทีม หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมภายในเวลา 48 ชั่วโมง 5,000 ปอนด์ (195,000 บาท)

- ปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรมในชุมชนกับสโมสร 5,000 ปอนด์ (195,000 บาท)

- ไม่แจ้งอาการป่วยหรืออาการบาดเจ็บก่อนวันหยุด หรือ ก่อนลงซ้อม 1 ชั่วโมงครึ่ง 10,000 ปอนด์ (390,000 บาท)

- นัดตรวจร่างกายสาย 2,500 ปอนด์ (97,000 บาท)

ทั้งนี้ นักเตะที่ฝ่าฝืนต้องชำระค่าปรับภายใน 14 วัน มิเช่นนั้นจะถูกปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า

— £20,000 if you're late for training

— £500 for ever minute you're late for a team meeting



A list of fines Frank Lampard has implemented at Chelsea. pic.twitter.com/EyNTrGtdxW