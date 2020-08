ปรับโครงสร้าง! อาร์เซนอล แถลงฯแยกทางผอ.ฟุตบอล

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการแยกทางกับ ราอูล ซานเญฮี ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านฟุตบอล เรียบร้อยแล้ว

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไอ้ปืนใหญ่เพิ่งปรับโครงสร้างในสโมสรด้วยการโละพนักงานออกไปถึง 55 คนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 อีกทั้งค่าเหนื่อยของนักเตะ ทีมสตาฟฟ์และบอร์ดบริหารที่ต้องถูกหั่นออกไปอย่างไม่มีกำหนด ล่าสุด อาร์เซนอล ได้แถลงว่า ราอูล แยกทางกับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ วินัย เวนเกตชาม กรรมการผู้จัดการของอาร์เซนอล จะขึ้นมารับช่วงต่อหน้าที่ของ ราอูล

"ราอูล มีส่วนอย่างมากในการทำงานให้สโมสรในช่วงเวลาของเขากับเรา และจะคงเป็นครอบครัวอาร์เซนอลตลอดไป เราขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของเขา และขออวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต" แถลงการณ์จาก โคเอนเก้

"เราไม่สงสัยเลยว่า วินัย คือคนที่ใช่ที่จะนำพาสโมสรเดินไปข้างหน้า เขาได้แสดงความเป็นผู้นำที่โดดเด่นออกมาให้เห็นในช่วงเวลาวิกฤต และพร้อมเชิดหน้าเผชิญสถานการณ์ทั้งเรื่องภายในและภายนอก เรารู้ว่าทุกคนจะมาห้อมล้อมสนับสนุนเขา ดังนั้นเราจึงสามารถเดินต่อไปข้างหน้าอย่างประสบความสำเร็จได้"

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.