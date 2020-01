ปืนเครียด! แชมเบอร์สเจ็บเข่าพักยาวทั้งซีซั่น

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า คาลัม แชมเบอร์ส กองหลังชาวอังกฤษมีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้าย และจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมจนจบฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว

ดาวเตะวัย 24 ปี ได้รับบาดเจ็บในเกมที่เดอะ กันเนอร์ส เปิดบ้านพ่ายเชลซี 1-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังได้ลงเล่นเป็นตัวจริง แต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 23

ล่าสุดแถลงการณ์จากสโมสรยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวต้องพักรักษาตัวราว 6-9 เดือนเลยทีเดียว

