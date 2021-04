ปั่นจัด! แม็คเกรเกอร์บอกอยากซื้อแมนฯ ยูฯ หลังโดนกระแสซูเปอร์ลีก

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ นักศิลปะการต่อสู้แบบผสมชื่อดัง แสดงความเห็นในเชิงหยอกล้อว่าต้องการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังจากมีกระแสลบต่อสโมสรจากกรณีเข้าร่วมซูเปอร์ลีก

ทีมปีศาจแดงเป็น 1 ใน 12 สโมสร ผู้ร่วมก่อตั้งยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ลีก ก่อนจะโดนกระแสต่อต้านอย่างหนัก จนในที่สุดก็ประกาศถอนตัวเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา พร้อมการประกาศลาออกของ เอ็ด วู้ดเวิร์ด ซีอีโอของสโมสร ซึ่งจะลงจากตำแหน่งเมื่อสิ้นปี 2021

จากกรณีดังกล่าว ทำให้ปีศาจแดงโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ และปลุกกระแสต่อต้านตระกูลเกลเซอร์ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแฟนบอลแมนฯ ยูฯ มานานให้กลับมาอีกครั้ง จนมีข่าวลือว่าทางตระกูลเกลเซอร์อาจตัดสินใจขายสโมสรออกไป

"เฮ้ พวก ผมกำลังคิดจะซื้อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คิดว่าไง" แม็คเกรเกอร์ระบุทาง Twitter

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?