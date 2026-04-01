ปธ.ฟีฟ่าคอนเฟิร์มอิหร่านลุยฟุตบอลโลก 2026 แม้อยู่ในภาวะสงคราม

จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ทีมชาติอีหร่าน จะร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย แม้อยู่ในภาวะสงครามกับสหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ก็ตาม
ก่อนหน้านี้ มีความกังวลว่า อิหร่าน อาจไม่ได้ไปฟุตบอลโลกกลางปีนี้ ท่ามกลางความขัดแย้งและสงครามที่เกิดขึ้น และยังคงตึงเครียดจนถึงปัจจุบัน
ก่อนหน้านี้ อิหร่าน ทำการปิดลีกในประเทศ และ เมห์ดี ทาจ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกมาเปรยว่าอาจไม่ได้ไปแข่งฟุตบอลโลก ยิ่งการที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาเตือนว่าทีมไม่ควรเดินทางมาเตะเพื่อความปลอดภัย โดยที่โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มทั้งสามนัดของ อิหร่าน แข่งในสหรัฐฯทั้งหมด
“อิหร่านจะไปฟุตบอลโลก นั่นคือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่” อินฟานติโน เผยระหว่างพักครึ่งในเกม อิหร่าน พบ คอสตา ริก้า
“เรายินดีเพราะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก ๆ ผมมีความสุขมากจริง ๆ
“ผมได้เห็นทีมแล้ว ผมคุยกับนักเตะและโค้ชแล้ว ดังนั้นทุกอย่างเรียบร้อยดี
“แมตช์การแข่งขันจะลงเล่นในที่ที่ควรจะเป็นตามผลการจับสลาก
“ฟีฟ่าตั้งตารอที่จะให้ทุกทีมที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกด้วยจิตวิญญาณของความยุติธรรมและการเคารพซึ่งกันและกัน ฟีฟ่าไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ แต่เรามุ่งมั่นที่จะใช้พลังของฟุตบอลและฟุตบอลโลกเพื่อสร้างสะพานและส่งเสริมสันติภาพ
“ในขณะที่เราส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยจากผลพวงของสงครามที่กำลังดำเนินอยู่”