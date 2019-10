ปิดบ่อน้ำมัน! สถิติชู'สมอลลิง'ภูผาหินโรมตัวจริง

คริส สมอลลิง เซ็นเตอร์แบ็คโรมา จารึกสถิติอันน่าทึ่งขึ้นในฤดูกาลนี้ ตามรายงานจาก Squawka

แนวรับชาวอังกฤษย้ายมาจาก แมนฯ ยูฯ ด้วยสัญญายืมตัว พร้อมทั้งกลายเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของจัลโลรอสซีทันที เมื่อเขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 6 จาก 7 เกมหลังสุดในทุกรายการ

ล่าสุดมีการเปิดเผยสถิติสุดเหลือเชื่อของกองหลังวัย 29 ผู้นี้ เมื่อระบุว่า เขาสามารถเอาชนะการเข้าสกัดบอลจากฝ่ายตรงข้ามได้แบบ 100% ทั้งในเกม กัลโช เซเรีย อา และ ยูโรปา ลีก

ผลงานดังกล่าวทำให้มีกระแสข่าวว่า หมาป่ากรุงโรมสนใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาวรแล้ว

Chris Smalling won 100% of his tackles in the Serie A & Europa League this season.



An impressive start in Italy. 🇮🇹👏 pic.twitter.com/sdLC945pRN