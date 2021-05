ปิดฉาก 9 ปี! 'ฆาบี มาร์ติเนซ'ลาบาเยิร์นหลังจบฤดูกาล

บาเยิร์น มิวนิค แถลงยืนยัน ฆาบี มาร์ติเนซ จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาล หลังจากอยู่กับสโมสรมานาน 9 ปี และสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้

ดาวเตะวัย 32 ย้ายมาจาก แอธเลติก บิลเบา เมื่อปี 2012 ด้วยค่าตัวเป็นสถิติของบุนเดสลีกาในเวลานั้น 40 ล้านยูโร และช่วยทีมคว้าเทรเบิลแชมป์ได้ทันทีในฤดูกาลแรก

แข้งสารพัดประโยชน์ชาวสแปนิชลงเล่นกับเสือใต้ไปทั้งสิ้น 266 เกม ทำไป 14 ประตู ช่วยสโมสรคว้าแชมป์บุนเดสลีกา 8 สมัย, เดเอฟเบ โพคาล 5 สมัย และยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 2 สมัย

#FCBayern and @Javi8martinez are saying ‘goodbye and thank you’ from the bottom of their hearts after nine very successful years together. #GraciasJavi ❤️ #MiaSanMia