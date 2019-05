ปิดฉาก 18 ปี! 'เด รอสซี'แยกทางโรมาหลังจบฤดูกาล

โรมา ทีมดังใน กัลโช เซเรีย อา แถลงยืนยัน ดานิเอเล เด รอสซี จะปิดฉากช่วงเวลา 18 ปีกับสโมสร หลังจบฤดูกาลนี้

ห้องเครื่องวัย 35 ย้ายมาเล่นกับทีมเยาวชนของหมาป่ากรุงโรมตั้งแต่ปี 2000 ก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรในปี 2001 และรับใช้ทีมมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำไป 63 ประตู จาก 615 เกม กลายเป็นนักเตะที่ลงเล่นกับทีมมากที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ โคปปา อิตาเลีย 2 สมัย และ อิตาเลียน ซูเปอร์ คัพ 1 สมัย

อย่างไรก็ดี ล่าสุดกองกลางทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก 2006 ตัดสินใจโบมือลาทีมหลังจบซีซันนี้ หลังจากสัญญาของเขากับทีมจะหมดลงในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยเขาจะลงสวมชุดจัลโลรอสซีเป็นครั้งสุดท้ายในเกมกับปาร์มา

เด รอสซี จะแถลงข่าวอำลาทีมอย่างเป็นทางการในเวลา 12.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ของวันนี้ ส่วนอนาคตของเขานั้นจะยังลงเล่นฟุตบอลต่อไปกับความท้าทายใหม่ ๆ

Almost 18 years after a fresh-faced local teenager named Daniele De Rossi made his #ASRoma debut against Anderlecht, the 35-year-old club captain will pull on the Giallorossi shirt for the final time against Parma.



It will be the end of an era.