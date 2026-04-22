ปกป้องไม่ไหว! 'โรซีเนียร์'รับไม่ได้แข้ง เชลซี ทัศนคติแย่

เลียม โรซีเนียร์ เฮดโค้ช เชลซี ออกโรงวิจารณ์ลูกทีมอย่างหนักหลังบุกพ่าย ไบรท์ตัน 0-3 โดยยอมรับว่านี่คือค่ำคืนที่ยากที่สุดตั้งแต่เข้ามาคุมทีม
สิงห์บลู บุกแพ้ เดอะซีกัลส์ แบบขาดลอย ทำให้พ่ายในลีก 5 นัดติดต่อกันแบบยิงประตูไม่ได้เลย และหล่นไปอยู่อันดับ 7 ของตารางคะแนนแล้ว ซึ่งกุนซือชาวอังกฤษชี้ว่าทีมมีปัญหาเรื่องทัศนคติของนักเตะ
“มันยอมรับไม่ได้ในทุกแง่มุมของเกม ยอมรับไม่ได้ในเรื่องทัศนคติ ผมออกมาปกป้องนักเตะอยู่เสมอ แต่คืนนี้มันยอมรับไม่ได้" โรซีเนียร์ กล่าว
"บางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ เราทุกคนต้องมองตัวเองในกระจก ผมไม่สามารถออกมาปกป้องสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ได้อีก"
"ทัศนคติโดยรวม สปิริตของทีมมันขาดหายไป ความมุ่งมั่นอาจจะมีแค่สามหรือสี่คนจากทั้งหมด 11 คน ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับสโมสรแห่งนี้เลย"
"ผมจะไม่โกหกหรอก นี่คือผลงานที่ยอมรับไม่ได้สำหรับสโมสรนี้”