สันติภพ เหลืองอ่อน

ปกป้องไม่ไหว! 'โรซีเนียร์'รับไม่ได้แข้ง เชลซี ทัศนคติแย่

เลียม โรซีเนียร์ เฮดโค้ช เชลซี ออกโรงวิจารณ์ลูกทีมอย่างหนักหลังบุกพ่าย ไบรท์ตัน 0-3 โดยยอมรับว่านี่คือค่ำคืนที่ยากที่สุดตั้งแต่เข้ามาคุมทีม

สิงห์บลู บุกแพ้ เดอะซีกัลส์ แบบขาดลอย ทำให้พ่ายในลีก 5 นัดติดต่อกันแบบยิงประตูไม่ได้เลย และหล่นไปอยู่อันดับ 7 ของตารางคะแนนแล้ว ซึ่งกุนซือชาวอังกฤษชี้ว่าทีมมีปัญหาเรื่องทัศนคติของนักเตะ

มันยอมรับไม่ได้ในทุกแง่มุมของเกม ยอมรับไม่ได้ในเรื่องทัศนคติ ผมออกมาปกป้องนักเตะอยู่เสมอ แต่คืนนี้มันยอมรับไม่ได้" โรซีเนียร์ กล่าว

"บางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ เราทุกคนต้องมองตัวเองในกระจก ผมไม่สามารถออกมาปกป้องสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ได้อีก"

"ทัศนคติโดยรวม สปิริตของทีมมันขาดหายไป ความมุ่งมั่นอาจจะมีแค่สามหรือสี่คนจากทั้งหมด 11 คน ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับสโมสรแห่งนี้เลย"

"ผมจะไม่โกหกหรอก นี่คือผลงานที่ยอมรับไม่ได้สำหรับสโมสรนี้”

