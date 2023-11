บุรีรัมย์โพสต์คลิปลีออนถูกเจ้อเจียงรุม "มาเตะบอล ไม่ได้มารบ"

บุรีรัมย์ โพสต์คลิปวิดีโอสั้นเป็นหลักฐานให้เห็นว่าถูกบรรดาแข้งเจ้อเจียงเข้ามารุมทำร้าย จากเหตุตะลุมบอนหลังเกม ACL

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์คลิปวิดีโอสั้นเป็นหลักฐานให้เห็นว่าถูกบรรดาแข้งเจ้อเจียง เอฟซี เข้ามารุมทำร้าย จากเหตุตะลุมบอนหลังเกมเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023/24 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม H นัดที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566

ปราสาทสายฟ้า บุกไปแพ้ เจ้อเจียง เอฟซี 2-3 อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันของเกมนี้กลับไม่มีแฟนบอลพูดถึง เนื่องจากหลังจบเกมมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น เมื่อนักเตะและสตาฟฟ์ของเจ้อเจียงเข้ามาตะลุมบอนนักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

จากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกแฟนบอลในสนามบันทึกไว้ในหลาย ๆ มุม แสดงให้เห็นว่านักเตะเจ้อเจียง เอฟซี เข้ามาปะทะคารมกับผู้เล่นบุรีรัมย์ จากนั้นทั้งสองฝั่งจึงกรูเข้ามาตะลุมบอนกันชุลมุน

ฝั่งปราสาทสายฟ้า มีนักเตะสองรายที่ถูกทำร้ายร่างกายตามคลิปที่ปรากฏ ได้แก่ รามิล เชย์ดาเยฟ แนวรุกอาเซอร์ไบจาน และ ลีออน เจมส์ กองกลางของทีม

ล่าสุด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ชี้ให้เห็นว่าถูกผู้เล่นเจ้อเจียง เอฟซี เข้ามาหาเรื่องก่อน โดยเฉพาะ ลีออน เจมส์ ที่ถูกรุมทำร้ายร่างกาย นอกจากนั้นยังมีคลิปแฟนบอลปาขวดลงมาในสนามด้วย

นี่หรือฟุตบอลระดับเอเชีย?

Is it AFC Champions League ?

Come play football or come to the battlefield. #ZhejiangFC

ข้อความของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ทั้งนี้ยังไม่แน่ชัดว่าชนวนเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มจากเพราะสาเหตุใด และยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี

