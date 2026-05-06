บีจีสานต่อพันธมิตรลูกหนังซัปโปโร ยกระดับสโมสร⁣ - สร้างโอกาสแข้งเยาวชน

BG Group สานต่อความร่วมมือด้านธุรกิจกีฬากับสโมสร Hokkaido Consadole Sapporo ในฐานะ Official Partner โดยมีคุณเพลินพิศ เทียนสว่าง และคุณพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็นตัวแทนร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ร่วมกับ มร.ฮาจิเมะ อิชิมิซุ CEO Hokkaido Consadole Sapporo และ มร.ทาคาชิ สุกาโนะ เป็นตัวแทนในครั้งนี้
ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการยกระดับและพัฒนาด้านฟุตบอลของทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ฝึกสอน การพัฒนาศักยภาพในระดับเยาวชนและระดับอาชีพ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรฟุตบอลทั้งในและนอกสนาม
การจับมือกันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้แก่สโมสรเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศหันมารักการเล่นฟุตบอล และมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นนักเตะอาชีพทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมี BG Group และ Hokkaido Consadole Sapporo พร้อมเป็นผู้จุดประกายความฝันและเดินเคียงข้างไปสู่เป้าหมายด้วยกัน