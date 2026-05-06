Goal.com
สด
BGPU - Sapporo
ณัฐพงษ์ แสนสน

บีจีสานต่อพันธมิตรลูกหนังซัปโปโร ยกระดับสโมสร⁣ - สร้างโอกาสแข้งเยาวชน

BG Pathum United
Thai League
Hokkaido Consadole Sapporo

BG Group สานต่อความร่วมมือด้านธุรกิจกีฬากับสโมสร Hokkaido Consadole Sapporo ในฐานะ Official Partner โดยมีคุณเพลินพิศ เทียนสว่าง และคุณพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็นตัวแทนร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ร่วมกับ มร.ฮาจิเมะ อิชิมิซุ CEO Hokkaido Consadole Sapporo และ มร.ทาคาชิ สุกาโนะ เป็นตัวแทนในครั้งนี้⁣

ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการยกระดับและพัฒนาด้านฟุตบอลของทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ฝึกสอน การพัฒนาศักยภาพในระดับเยาวชนและระดับอาชีพ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรฟุตบอลทั้งในและนอกสนาม⁣

การจับมือกันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้แก่สโมสรเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศหันมารักการเล่นฟุตบอล และมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นนักเตะอาชีพทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมี BG Group และ Hokkaido Consadole Sapporo พร้อมเป็นผู้จุดประกายความฝันและเดินเคียงข้างไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

Thai League
BG Pathum United crest
BG Pathum United
BGP
Prachuap FC crest
Prachuap FC
PCP
โฆษณา