บาเยิร์นดวลชาลเก้เปิดหัวบุนเดสลีกาซีซันใหม่

บุนเดสลีกา คลอดโปรแกรมฤดูกาล 2020/21 ออกมาแล้ว โดย บาเยิร์น มิวนิค แชมป์เก่า ต้องดวลกับ ชาลเก้04 เป็นคู่เปิดสนาม ในวันที่ 18 กันยายน

ขณะที่โปรแกรมคู่อื่น ๆ มีดังนี้

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค

แอร์เบ ไลป์ซิก - ไมนซ์05

โวล์ฟส์บวร์ก - เลเวอร์คูเซน

ไอน์ทรัคต์ แฟรงค์เฟิร์ต - อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์

ยูเนียน เบอร์ลิน - เอาก์สบวร์ก

โคโลญจน์ - ฮอฟเฟนไฮม์

แวร์เดอร์ เบรเมน - แฮร์ธา เบอร์ลิน

สตุตการ์ต - ไฟร์บวร์ก

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ทีมเสือใต้ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของ ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งถูกวางโปรแกรมไว้ในวันที่ 23 สิงหาคม เกมของพวกเขากับชาลเก้จะถูกเลื่อนออกไปแข่งในวันที่ 21 กันยายน และจะขยับเกมระหว่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พบ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค มาเป็นนัดเปิดสนาม ในวันที่ 18 กันยายนแทน

ส่วนเกม เยอรมัน ซูเปอร์ คัพ ระหว่าง บาเยิร์น พบ ดอร์ทมุนด์ จะมีขึ้นที่สนามอัลลิอันซ์ อารีนา ในวันที่ 30 กันยายน

The countdown is on until opening weekend 👀⚽#Schedule2020 pic.twitter.com/Etukf1JVhk