บาเยิร์นแถลงเดวิสเอ็นข้อเท้าฉีกพัก 2 เดือน

บาเยิร์น มิวนิค คอนเฟิร์ม อัลฟอนโซ เดวิส จะหมดสิทธิ์ลงสนามราว 6-8 สัปดาห์ หลังได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าฉีก

ดาวเตะวัย 19 กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเปิดบ้านถล่ม ไอน์ทรัคต์ แฟรงค์เฟิร์ต 5-0 แต่เขากลับอยู่ในสนามได้เพียง 3 นาที ก่อนได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกหิ้วปลีกออกจากสนาม

"อัลฟอนโซ เดวิส ได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าขวาฉีก และจะพลาดลงสนาม 6-8 สัปดาห์" แถลงการณ์ของเสือใต้

เดวิสถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยบาเยิร์นคว้าเทรเบิลแชมป์เมื่อซีซันที่แล้ว แต่ผลงานของเขาดร็อปลงไปในฤดูกาลนี้ จนถูก ลูคัส แอร์กน็องเดซ เบียดแย่งตำแหน่งแบ็คซ้ายตัวจริงไปแล้ว

ℹ️ @AlphonsoDavies has suffered a ligament injury in his right ankle and will miss the next six-to-eight weeks.



Get well soon, Phonzie. 🙏#MiaSanMia #ComeBackStronger pic.twitter.com/NDycdEaymx