บาเยิร์นแถลง'กนาบรี้'ติดโควิด-19, กักตัวอยู่บ้าน

บาเยิร์น มิวนิค แถลง แซร์จ กนาบรี้ แนวรุกคนสำคัญของทีม ติดเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่บ้านแล้ว

ปีกทีมชาติเยอรมันได้รับผลตรวจโควิด-19เป็นบวก เขาจึงต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวทันที ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้แสดงอาการป่วยใด ๆ ออกมา

นั่นหมายความว่า ดาวเตะวัย 25 จะหมดสิทธิ์ลงเล่นเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กับ แอตเลติโก้ มาดริด ในวันพุธนี้แน่นอนแล้ว

กนาบรี้เป็นหนึ่งในคีย์แมนที่ช่วยบาเยิร์นคว้าเทรเบิลแชมป์ในซีซันที่ผ่านมา โดยเขาทำไปแล้ว 3 ประตู กับ 1 แอสซิสต์ จาก 4 เกมในฤดูกาลนี้

