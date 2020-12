บาเยิร์นยิ้มร่า'เดวีส์'สลัดเจ็บคืนสนามซ้อม

อัลฟอนโซ เดวีส์ แบ็คซ้ายตัวจี๊ดของ บาเยิร์น มิวนิค กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้ว หลังหายจากอาการบาดเจ็บ

กองหลังชาวแคนาดาได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมถล่ม ไอน์ทรัคต์ แฟรงค์เฟิร์ต 5-0 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม และต้องพักรักษาตัวนับตั้งแต่ตอนนั้น

อย่างไรก็ดี ล่าสุดดาวเตะวัย 20 กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้ว หลังจากต้องพลาดลงสนามไป 8 เกม และอาจกลับมามีชื่ออยู่ในทีมชุดดวลกับ แอร์เบ ไลป์ซิก ในสุดสัปดาห์นี้ทันที

"ข่าวดีอีกเรื่องในวันนี้ อัลฟอนโซ เดวีส์ กลับมาซ้อมกับทีมแล้ว" บาเยิร์นโพสต์ต้อนรับเดวีส์กลับมาซ้อม

