"บาเฟติมบี้ โกมิส" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

บาเฟติมบี้ โกมิส ศูนย์หน้าของ อัล ฮิลาล ทีมจากลีกซาอุดิอาระเบีย ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่สอง ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2019 รอบรองชนะเลิศนัดแรก

กองหน้าเฟรนช์แมน ระเบิดฟอร์มทำสองประตู พร้อมมีส่วนสำคัญในเกมรุกช่วยทีมบุกมาเอาชนะอัล ซาดด์ ในเกมรอบตัดเชือกนัดแรกไปก่อน 4-1 กุมความได้เปรียบในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ

โดยในเกมนี้เขาได้คะแนนเรตติ้งสูงถึง 8.7 จนทำให้ได้รับเลือกจาก โตโยต้าคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ไปครอง

🐾 He’s done it again! @BafGomis is the #ACL2019 Toyota Player of the Week 👏



