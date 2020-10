บาร์เซโลนาแสบแซว โรนัลโด้-ยูเวนตุส หลังชนะในแชมเปี้ยนส์ลีก

บาร์เซโลนา สโมสรจากลาลีกา โพสต์ข้อความแซว ยูเวนตุสและคริสเตียโน โรนัลโด้ หลังจากที่พวกเขาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2-0 ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ทีมอาซูลกรานาได้สองประตูจากอุสมาน เดมเบเล และลิโอเนล เมสซี ช่วยให้ทีมเป็นฝ่ายเอาชนะเจ้าถิ่นจากกัลโช เซเรีย อา พร้อมคว้า 6 คะแนนเต็มจากการชนะ 2 นัดรวด นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม จี ในแชมเปี้ยนส์ลีก

ในเกมดังกล่าว ทางด้านทีมม้าลายชวดใช้งานโรนัลโด้ เพราะซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องถูกกักตัวและไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้

หลังจบเกม บาร์เซโลนาได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ แซวทีมยูเวนตุสและโรนัลโด้ว่า "เราดีใจที่พวกนายได้เห็น GOAT (Greatest of All Time : เก่งที่สุดตลอดกาล) ในสนามของพวกนาย @juventusfcen"

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ