บาร์ซาไฟเขียวเมสซีไม่ต้องลงเล่นเกมส่งท้ายซีซัน

บาร์เซโลนา เปิดไฟเขียว ลิโอเนล เมสซี ไม่ต้องลงเล่นนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับ เออิบาร์ ในวันเสาร์นี้

อาซูลกรานาหมดลุ้นแชมป์ไปแน่นอนแล้ว ดังนั้นสโมสรจึงอนุญาตให้กัปตันทีมวัย 33 ไม่ต้องลงเล่นในเกมส่งท้ายซีซัน จะได้มีเวลาพักมากขึ้นก่อนทำช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาทำศึก โคปา อเมริกา ในเดือนมิถุนายนนี้

LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x