บาร์ซาเจื่อน! อันซู ฟาติ เตรียมผ่าเข่าส่อพักยาว

บาร์เซโลนา แถลงว่า อันซู ฟาติ แนวรุกดาวรุ่ง เตรียมเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าด้านซ้ายฉีกในวันจันทร์นี้

ดาวเตะวัย 18 ปีออกสตาร์ทเป็น 11 ตัวจริงให้กับทีมของ โรนัลด์ คูมัน ในเกมเปิดบ้านพบเรอัล เบติส เมื่อคืนที่ผ่านมา แต่ทว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า และลงเล่นได้เพียงครึ่งแรกเท่านั้นก่อนโดนเปลี่ยนออกจากสนาม โดยบาร์ซาเอาชนะไปได้ 5-2 ในเกมดังกล่าว

ล่าสุด บาร์ซา ได้แถลงว่า อันซู ฟาติ บาดเจ็บหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าด้านซ้ายฉีก ซึ่งนักเตะจะต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งจะดำเนินการโดย ด็อกเตอร์ รามอน กูคัต ภายใต้การดูแลของการแพทย์สโมสร ซึ่งหลังจากการผ่าตัดลุล่วงทางสโมสรจะอัพเดทความคืบหน้าเรื่องการฟื้นฟูและกำหนดในการกลับมาลงสนามให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยนักเตะได้ถอนตัวจากทีมชาติสเปนที่มีโปรแกรมทึกศึกกลางเดือนนี้เรียบร้อยแล้ว

LATEST NEWS❗@ANSUFATI will be operated on this Monday



