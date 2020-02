บาร์ซาเครียด! เด็มเบเลเจ็บซ้ำขณะซ้อม

บาร์เซโลนา แถลงผ่านทวิตเตอร์สโมสรว่า อุสมาน เดมเบเล แนวรุกค่าตัวแพง ได้รับอาการบาดเจ็บอีกครั้งในการฝึกซ้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ดาวเตะวัย 22 ปี ได้ลงสนามในฤดูกาลนี้ไปเพียง 9 นัด หลังจากได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือบริเวณแฮมสตริง เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทว่าหลังจากกลับมาฝึกซ้อมได้ไม่นาน เจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นอีกครั้งที่บริเวณขาขวา อันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อล้า

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb