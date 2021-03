บาร์ซากลุ้ม'ปิเก้'เจ็บเข่าชวดเยือนเปแอสเช

บาร์เซโลนา ประกาศยืนยัน เคราร์ด ปิเก้ กองหลังจอมเก๋าของทีม ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจากเกมพิชิตเซบีญา 3-0 ตีตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศโกปา เดล เรย์

แนวรับชาวสแปนิชเป็นโคนโหม่งประตูต่อชีวิตช่วยบาร์ซาในนาทีสุดท้ายของเกม ทำให้ทั้งสองทีมต้องไปชี้ชะตาในช่วงต่อเวลาพิเศษ หลังเสมอกันสองนัดด้วยสกอร์ 2-2 และเป็น มาร์ติน เบรธเวต ที่สวมบทฮีโร่โขกประตูชัยช่วยเจ้าบุญทุ่มผ่านเข้ารอบชิง

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf