บ้านหลังที่สอง! 'เดนิส ซัวเรซ' รับทำใจลำบากต้องลาบาร์ซา

เดนิส ซัวเรซ กองกลางคนใหม่ของเซลต้า บีโก้ เขียนแถลงการณ์อำลาแฟนบอลบาร์เซโลนาลงบนเว็บไซต์ส่วนตัว ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่ย้ายออกมา

มิดฟิลด์วัยเบญจเพสย้ายมาร่วมทีมเซลต้าด้วยค่าตัว 12.9 ล้านยูโร พร้อมกับออปชันเพิ่มอีก 3.1 ล้านยูโรในอนาคต หากลงสนามครบที่กำหนดไว้

"อย่างที่พวกคุณรู้ ผมตัดสินใจกลับบ้านที่เซลต้า บีโก้ ที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง" ซัวเรซ กล่าว

Gracias Barça, os llevo en el corazón / Thank you all. I carry all of you in my heart 👉📝 https://t.co/U515z5tHTW pic.twitter.com/Q2sSSBpCTK