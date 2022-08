บังยีพร้อมมาก! โคราชลั่นกลองรบลุยไทยลีก วางเป้าต้องดีกว่าเดิม

สวาทแคทเปิดตัวสโมสรลุยฤดูกาล 2022/23 วางเป้าหมายจบอันดับที่ดีกว่าเดิมในซีซั่นนี้

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เปิดตัวสโมสรสู้ศึกรีโว่ ไทยลีก 2022/23 อย่างเป็นทางการ ชูสโลแกน "รวมเป็นหนึ่งพิชิตไทยลีก" วางเป้าต้องดีกว่าเดิม

ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฯ และชุดแข่งขันในฤดูกาล 2022-23 "สวาทแคทรวมเป็นหนึ่งพิชิตไทยลีก ฤดูกาล 2022" (Swat Cat One For All 2022)" ณ โคราช ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลโคราช เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 ที่ผ่านมา ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสโมสรฯ อาทิ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ประธานสโมสรฯ "บังยี" นายวรวีร์ มะกูดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฯ และ มร.ทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหารบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฯ กว่า 1 ทศวรรษ

ฯพณฯ สุวัจน์ เปิดเผยว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวทีมฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี หรือ สวาทแคท ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพระดับสูงสุดของประเทศไทย "ไทยลีก 1" ในฤดูกาลใหม่นี้ และขอชื่นชมยินดีย้อนหลังกับผลงานของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยจบอันดับ 9 ของตาราง และได้รองแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพ 2021-22 ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณโค้ชและสตาฟฟ์โค้ช ตลอดจนนักเตะทุกคนที่ได้สู้กันอย่างเต็มที่"

"สำหรับฤดูกาลใหม่นี้ ผมและทีมงานจะพยายามให้ได้ตำแหน่งที่ดีกว่าปีที่แล้ว ล่าสุด ทีมมีนักเตะที่เป็นผู้เล่นชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นไปตามแผนการทำทีมของโค้ชและสตาฟฟ์โค้ช หลังจากได้มีการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างเต็มที่แล้ว เห็นได้ถึงความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนในทีม ทำให้ทีมมีศักยภาพพร้อมในการแข่งขันอย่างเต็มที่ ทางสโมสรฯ จึงมั่นใจว่าจะทำผลงานในฤดูกาล 2022-2023 ออกมาได้อย่างสุดความสามารถ" ฯพณฯ สุวัจน์ กล่าว

ประธานที่ปรึกษาสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี กล่าวต่อว่า "สำหรับชุดแข่งในฤดูกาลนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก "อินฟินิต" แบรนด์ใหม่ ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นสีสันของวงการฟุตบอลไทย ทั้งนี้ ตนและสโมสรฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมด โดยเฉพาะ มาสด้า ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักที่ทำให้สโมสรฯ ก้าวมาถึงวันนี้ และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเสียงเชียร์จากแฟนคลับที่ทำให้นักเตะสวาทแคทมีกำลังใจที่ดี มีพลังในการสร้างความสุขให้แฟนกีฬาฟุตบอลของประเทศและพี่น้องชาวโคราชทุกคน ตนขอขอบคุณและหวังว่าในฤดูกาลนี้จะได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมเช่นที่ผ่านมา"

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ประธานสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี กล่าวว่า "จากผลงานของทีม ซึ่งจบอันดับ 9 ของตาราง ในฤดูกาลที่ผ่านมา นับเป็นอีกครั้งที่สวาทแคทสามารถยืนอยู่บนลีกสูงสุดของประเทศเป็นฤดูกาลที่ 7 ติดต่อกัน นับตั้งแต่เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกครั้งแรก เมื่อปี 2558 นอกจากนี้ยังได้รองชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอคัพ 2021-22 สำหรับฤดูกาลนี้ มีนักเตะใหม่มาเสริมทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้น ภายใต้การบริหารของทีมงานมืออาชีพ จึงเชื่อว่า ด้วยพลังจากความเป็นหนึ่งเดียวกันของสวาทแคท อันเป็นจุดเด่นของทีมในตอนนี้ จะสามารถทำผลงานที่ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วได้"

"บังยี" นายวรวีร์ มะกูดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ที่ในอดีตเป็นกรรมการบริหารสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวว่า "ที่ผ่านมา สโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เดินหน้าเตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง และล่าสุด ทีมมีความพร้อมสมบูรณ์แล้วในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องผู้เล่นที่มีความพร้อมมาก นักเตะทุกคนมีความสมบูรณ์ ฟิตเต็มร้อย เพียงแต่ในการเสริมตัวผู้เล่น หากโค้ชยังต้องการเสริมในตำแหน่งใดก็จะมีการเสริมเข้ามาอีก จนกว่าจะถึงกำหนดส่งรายชื่อให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ"

จากนั้นได้มีการเปิดตัวคณะผู้บริหารของสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ในฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการ ได้แก่ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาสโมสรฯ, นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ประธานสโมสรฯ, นายวรวีร์ มะกูดี ประธานบริหารสโมสรฯ, นายบัญชา พิมพ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสโมสรฯ และ น.ส.วจี กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สโมสรฯ, เควิน แบล็คเวลล์ อดีตกุนซือ ลีดส์ ยูไนเต็ด ชาวอังกฤษ รับบทหัวหน้าผู้ฝึกสอน, แอนดรูว์ คลอว์สัน ชาวอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอน, โรเบิร์ต คาร์ล มอร์เลดจ์ ชาวอังกฤษ โค้ชฟิตเนส และ สุปรีชา เคลือบคนโท เป็นโค้ชผู้รักษาประตู

ขณะเดียวกัน ยังได้เปิดตัวขุนพลนักเตะชุดใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพ สวาทแคท ในฤดูกาล 2022-23 ได้แก่ อมานี อกีนัลโด้ (กองหลัง-ฟิลิปปินส์) เอกลาภ หาญพานิชกิจ (กองกลาง) อูลิเวอร์ กรานเบิร์ก (กองหน้า) ไทรอน กุสตาโว เดล ปิโน รามอส (กองกลาง-สเปน) สหรัฐ แก้วแสงใส (กองหลัง) ฤทธิพร หวานชื่น (กองหน้า) จตุรพัช สัทธรรม (กองหลัง) พัชรพล อินทนี (กองกลาง) ชยพล ทรัพย์มา (กองหลัง) วสันต์ ฮมแสน (กองหลัง) สิโรจน์ ฉัตรทอง (กองหน้า) ธนพงษ์ บุญทับ (กองกลาง) มอร์แกน เจมส์ เฟอร์ริเออร์ (กองหน้า-สหราชอาณาจักร) และ จอร์แดน เมอร์เรย์ (กองหน้า-ออสเตรเลีย)

ส่วนขุนพลนักเตะชุดเดิมที่ยังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับ สวาทแคท ได้แก่ นพพล เกิดแก้ว (กองหลัง), อับดุลฮาฟิส บือราเฮง (กองหลัง) ดีแลน อะแลง ลูเซียง เดอ บรูกเกอร์ (กองกลาง-ฟิลิปปินส์) เกียรติศักดิ์ ชาวดร (ผู้รักษาประตู), ชาร์ลี เดวิด วิลเลียม (กองหลัง-สหราชอาณาจักร) ณัฐชัย ศรีสุวรรณ์ (กองหน้า) ธณชัย หนูราช (ผู้รักษาประตู) ณัฐพงษ์ สายริยา (กองหลัง) พิศาล ดอกไม้แก้ว (ผู้รักษาประตู) โรมรัน รอดวินิจ (กองกลาง) และ ธนภัทร นิรันดร (ผู้รักษาประตู)

ส่วนชุดแข่งขันนั้น ทาง บริษัท อินฟินิต สปอร์ต จำกัด โดย เอกรัฐ สร้อยอินทร์ ผู้คลุกคลีวงการเสื้อกีฬามานานกว่า 10 ปี และเคยผลิตเสื้อแข่งขันให้กับทีมสโมสรชั้นนำในประเทศไทยมามากมาย อาทิ เพื่อนตำรวจ, ราชนาวี, สุโขทัย เอฟซี เป็นต้น ได้ออกแบบชุดแข่งขันให้ สวาทแคท โดยเน้นลวดลายกราฟฟิกบนเสื้อแข่งขัน เป็นลวดลายพิเศษลายแมวป่า ที่ อินฟินิต คิดค้นเพื่อ สวาทแคท โดยเฉพาะและมีกรงเล็บแมวสื่อถึงความเป็นแมวพิฆาต ซึ่งตรงกับฉายา สวาทแคท เจ้าแมวพิฆาต สำหรับวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถระบายเหงื่อได้ดี เพื่อให้นักกีฬาสะดวกและคล่องตัวในการสวมใส่

สำหรับ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี มีโปรแกรมประเดิมรีโว่ ไทยลีก 2022/23 เปิดบ้านพบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น.