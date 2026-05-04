Manchester United v Liverpool - Premier League
บอลโดนมือ! 'ชล็อต'โวย VAR ไม่ริบประตูเชชโก้, เซ็งทีมพลาดเสียประตูแบบเดิมๆ

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ไม่พอใจการทำหน้าที่ของ VAR ในเกมบุกแพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในจังหวะประตูขึ้นนำ 2-0 ของ เบนยามิน เชชโก้ ที่เขามองว่าบอลโดนมือก่อน

หงส์แดง บุกพ่าย ปีศาจแดง 2-3 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด โดยประตูที่สองของเจ้าถิ่นมีการเช็ก VAR ว่าอาจเป็นการแฮนด์บอลของหัวหอกสโลวีเนีย แต่สุดท้ายแล้วผู้ตัดสินยืนยันให้เป็นประตู ซึ่งกุนซือชาวดัตช์ไม่เห็นด้วยกับจังหวะนี้ เพราะมองว่าบอลโดนมือของ เชชโก้ เล็กน้อย


“ถ้ามันมีการสัมผัส ซึ่งผมคิดว่ามี ในกีฬาที่ใช้บอล ถ้ามันเปลี่ยนทิศทางหรือโค้ง ก็ต้องมีการสัมผัส เราก็ควรถกกันว่ามันมากพอจะริบประตูหรือไม่” ชล็อต กล่าว

“ผมไม่คิดว่ามันน่าแปลกใจสำหรับใครในฤดูกาลนี้ ถ้ามี VAR เข้ามา มันก็มักจะเป็นผลเสียกับเรา แบบนี้มาตลอด”

อย่างไรก็ตาม ชล็อต ยอมรับว่าทีมต้องรับผิดก็มีความผิดพลาดเช่นกันในจังหวะเสียประตูให้ แมนฯยูไนเต็ด ซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดฤดูกาล

แต่ประตูที่สอง เราไม่ได้เสียเพราะแฮนด์บอล เราเสียเพราะทำบอลหายในจุดที่โง่มาก ดังนั้นเราต้องมองที่ตัวเองก่อน นี่เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นตลอดฤดูกาล และเราก็ยังเสียประตูแบบไม่น่าเสียอยู่เรื่อยๆ

