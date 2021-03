บอลทูแฮนด์? วิจารณ์ขรมหลังพรีเมียร์ลีกแจงเหตุเปาปัดให้จุดโทษ อาร์เซนอล

พรีเมียร์ลีกออกแถลงชี้แจงสาเหตุที่ผู้ตัดสินปฏิเสธให้จุดโทษ อาร์เซนอล ในเกมกับ เบิร์นลีย์ ทั้งที่บอลโดนแขนผู้เล่นเจ้าถิ่นชัดเจน ซึ่งทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุ

ไอ้ปืนใหญ่บุกเสมอกับ เบิร์นลีย์ 1-1 โดยทีมเยือนพลาดได้จุดโทษแบบน่ากังขา ในนาทีที่ 74 จากจังหวะที่ นิโกลาส์ เปเป้ เตะบอลไปโดนมือของ เอริค ปีเตอร์ส ชัดเจนทว่าผู้ตัดสินไม่ได้เช็ค VAR เพื่อดูว่าเป็นการฟาวล์หรือไม่แต่อย่างใด

โดยทางพรีเมียร์ลีกให้เหตุผลกับ SunSport ว่าในจังหวะนี้ "ลูกฟุตบอลพุ่งเข้าหาผู้เล่นในระยะประชิดทำให้ไม่มีเวลาตอบโต้ได้" ซึ่งหลังการชี้แจงปรากฏว่าทั้งแฟนบอลและอดีตนักเตะต่างออกมาวิจารณ์กันระงม

โจ โคล อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษพูดถึงจังหวะนี้ว่า "มันคือจุดโทษสำหรับผม ผมคิดว่าทุกคนที่ดูทางบ้านเห็นด้วย"

"น่าแปลกที่ VAR ไม่บอกว่าเป็นจุดโทษ อาร์เตต้า ต้องหัวเสียกับเรื่องนี้แน่นอน"

เช่นเดียวกับ มาร์ติน คีโอว์น อดีตกองหลังของ อาร์เซนอล ก็แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า "VAR มองจังหวะนี้แบบไหนถึงไม่ให้จุดโทษ มันเหนือความคาดหมายเลย"

ขณะที่แฟนบอลในโลกโซเชียลต่างออกมาพูดถึงจังหวะนี้กันอย่างกว้างขวาง โดยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแทบทั้งหมดว่าควรเป็นจุดโทษชัดเจน

โดยเกมนี้นาทีที่ 85 ผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษกับ อาร์เซนอล จากจังหวะที่ เปเป้ แปด้วยขวาไปติดบล็อคของ ปีเตอร์ส คนเดิมพร้อมกับที่แบ็คซ้ายเจ้าบ้านโดนใบแดงด้วย เพราะผู้ตัดสินมองว่าเป็นการทำแฮนด์บอล ทว่าเมื่อเช็ค VAR ก็พบว่าบอลนั้นโดนหัวไหล่ทำให้ทั้งจุดโทษและใบแดงถูกยกเลิกทั้งหมด

