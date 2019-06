บวมตุ่ย! เนย์มาร์โชว์ข้อเท้าต้นเหตุชวดเล่นโคปา

เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง โชว์อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าผ่านอินสตาแกรม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในศึก โคปา อเมริกา 2019

ดาวยิงทีมชาติบราซิลได้รับบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องชนะกาตาร์ 2-0 ก่อนถูกส่งตัวเขาไปสแกนข้อเท้าทันที ปรากฎว่า เขาไม่สามารถสลัดอาการเจ็บกลับมาได้ทันเวลา

Neymar shares picture of his injury last night pic.twitter.com/kERFwJr33F