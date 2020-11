บิลล์ผงาด! สองแข้งเชียงรายติดชาร์จยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ACL

บิลล์ โรซิมาร์ และ ศนุกรานต์ ถิ่นจอม สองนักเตะเชียงราย ยูไนเต็ด มีชื่อติดอยู่ในชาร์จนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 รอบแบ่งกลุ่ม โซนตะวันออก

ดาวยิงตัวเก๋าวัย 36 ปี เหมาสองประตูให้เชียงราย ยูไนเต็ด เอาชนะ เอฟซี โซล 2-1 ประเดิมชัยชนะนัดแรกในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จ จากผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้ บิลล์ โรซิมาร์ ผงาดแข้งยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก นอกจากนั้น ศนุกรานต์ ถิ่นจอม ดาวเตะสารพัดประโยชน์ ก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ 8 นักเตะยอดเยี่ยมเช่นกัน

สำหรับ เชียงราย ยูไนเต็ด ปัจจุบันรั้งอันดับ 4 ของกลุ่ม E มีโปรแกรมนัดต่อไป พบกับ เมลเบิร์น วิคตอรี ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ทั้งนี้แฟนบอลสามารถเข้าไปร่วมโหวตนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ได้ที่ bit.ly/3qc0HHK

