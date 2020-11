บิลล์นำทัพ! สามแข้งเชียงรายติดทีมยอดเยี่ยม ACL

บิลล์ โรซิมาร์, บรินเนอร์ เอ็นริเก้ และ ศนุกรานต์ ถิ่นจอม สามนักเตะสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 รอบแบ่งกลุ่ม

กว่างโซ้งมหาภัย เอาชนะ เอฟซี โซล 2-1 ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 รอบแบ่งกลุ่ม โซนตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จากการยิงคนเดียวสองประตูของ บิลล์ โรซิมาร์ กองหน้าชาวบราซิล เก็บสามแต้มแรกได้สำเร็จ

จากผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้มีนักเตะเชียงราย ยูไนเต็ด 3 ราย ติดทีมยอดเยี่ยมเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ประกอบด้วย บิลล์ โรซิมาร์, บรินเนอร์ เอ็นริเก้ และ ศนุกรานต์ ถิ่นจอม

👏 Your #ACL2020 Team of the Round!



Who would you give the captain armband to? pic.twitter.com/bWvLRIXUSV