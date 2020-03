'บรูโน-ดาโลต์' ซ้อมยิงระหว่างกักตัว, สุดท้ายบอลติดต้นไม้ (มีคลิป)

บรูโน เฟอร์นันด์ส และ ดิโอโก้ ดาโลต์ สองดาวเตะจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ใช้เวลาว่างระหว่างการกักตัวจาก โควิด-19 ไปกับการซ้อมยิงแบบบอลเบา ๆ ในสวน

ตอนนี้พรีเมียร์ลีกกำลังอยู่ในช่วงพักเบรคจากไวรัสโคโรนา ทำให้ทุกสโมสรประกาศกักตัวนักเตะให้อยู่ในบ้าน และหากิจกรรมเพื่อรักษาความฟิตของตนเองไว้

โดยล่าสุด เป็นคู่หูโปรตุเกสของ ปีศาจแดง ที่ออกมาซ้อมดวลลูกยิงกันที่สวนหลังบ้าน แต่สุดท้ายการดวลครั้งนี้ก็ต้องจบลง หลังบรูโนใช้ขาเซฟบอลจนลอยไปติดบนต้นไม้

Quarantine life’s 😅

After all.. who won it, @B_Fernandes8? 😂

Let people decide.. pic.twitter.com/mcgKpquyZ1