หนึ่งในเรื่องราวที่น่าจับตามองของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้าคือการกลับมายัง เซนต์ เจมส์ พาร์ค ของ บรูโน่ กิมาไรส์ อดีตกัปตันทีม นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งกับ อาร์เซน่อล ก่อนที่ทั้งสองทีมจะพบกันในคืนวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:30 น. ของเช้าวันอาทิตย์ ตามเวลาไทย
บรูโน่ ย้ายจาก นิวคาสเซิล ไปอยู่กับ อาร์เซน่อล ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังใช้เวลาหลายปีเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของ “สาลิกาดง” และมีส่วนพาทีมกลับไปเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รวมถึงคว้าแชมป์ คาราบาว คัพ เมื่อปี 2025 ก่อนจะตัดสินใจออกไปหาความท้าทายใหม่ในอาชีพค้าแข้ง
ความผูกพันระหว่างกองกลางทีมชาติบราซิลกับเมืองนิวคาสเซิลไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเจ้าตัวเคยเปิดใจเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่ยังค้าแข้งกับทีมว่า แม้จะเคยมีช่วงเวลาที่ดีกับ ลียง แต่ที่ นิวคาสเซิล ให้ความรู้สึกแตกต่างออกไป
“ผมเคยมีช่วงเวลาที่ดีที่ ลียง แต่ที่ นิวคาสเซิล มันแตกต่างออกไป ที่นี่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริง ๆ”
บรูโน่ ยังพูดถึงการต้อนรับจากแฟนบอล สโมสร และทีมงาน ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกได้อย่างรวดเร็ว
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“แฟนบอลรักผม โค้ชเชื่อมั่นในตัวผม ทุกคนในสโมสรมอบความอบอุ่นให้กับผม มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก”
หนึ่งในคนสำคัญของช่วงเวลาแรกในอังกฤษคือ โจลินตอน เพื่อนร่วมชาติที่ช่วย บรูโน่ ทั้งในและนอกสนาม โดยเจ้าตัวเคยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่า
“ช่วงแรก โจลินตอน เปรียบเสมือนล่ามและพี่ชายของผม เขาช่วยผมทุกอย่าง และตัวเขาเองก็มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน”
แม้วันนี้ทั้งสองคนจะอยู่คนละฝั่ง แต่ความสนิทยังคงอยู่ โดยก่อนการกลับมาครั้งนี้ โจลินตอน ก็เคยออกมาพูดติดตลกว่าเมื่อ บรูโน่ กลับมาเยือน เซนต์ เจมส์ พาร์ค เขาจะไม่ได้รับการต้อนรับแบบสบาย ๆ ในสนามอย่างแน่นอน
สำหรับ บรูโน่ การกลับมาครั้งนี้ย่อมมีความหมายมากกว่าการลงเล่นพรีเมียร์ลีกทั่วไป เพราะเจ้าตัวเพิ่งยอมรับเมื่อไม่นานมานี้ว่า การตัดสินใจอำลา นิวคาสเซิล เป็นเรื่องยาก และเขาไม่เคยรู้สึกว่าได้รับความรักจากแฟนบอลมากเท่ากับช่วงเวลาที่เล่นให้ “สาลิกาดง”
เกมระหว่าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ อาร์เซน่อล จึงไม่ได้มีเพียงสามคะแนนเป็นเดิมพัน แต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของการกลับบ้าน การพบกับเพื่อนเก่า และการเผชิญหน้ากับแฟนบอลที่เคยร้องชื่อของ บรูโน่ จากอัฒจันทร์ เซนต์ เจมส์ พาร์ค
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