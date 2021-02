บทบาทใหม่! 'ยายา ตูเร'รับงานผู้ช่วยกุนซือทีมลีกยูเครน

ยายา ตูเร อดีตกองกลางทีมชาติไอวอรี โคสต์ ประเดิมเส้นทางสายโค้ชด้วยการรับงานผู้ช่วยเฮดโค้ชทีม โอลิมปิก โดเน็ตส์ค ในลีกยูเครน

อดีตห้องเครื่อง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้รับใบอนุญาตในการเป็นโค้ชอย่างเป็นทางการแล้ว และเลือกที่จะประเดิมรับงานในลีกยูเครน ที่ซึ่งเขาเคยค้าแข้งอยู่ในช่วงปี 2003-2005 กับ เมตาลูร์ห โดเนทส์ค ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ครั้งนี้

"ผมเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพที่ โดเนทส์ค ตอนนี้ผมมาที่นี้เพื่อเริ่มต้นอาชีพโค้ช ผมเข้าใจว่า โอลิมปิก ไม่ใช้ มาตาลูร์ห แต่ผมจำได้ว่าคนที่นี่เป็นมิตรและเปิดกว้างแค่ไหน ผมประทับใจความคิดของคนท้องถิ่นที่นี่มาก" ยายา กล่าว

"เอาจริงๆ แม้แต่เอเยนต์ของผมยังแปลกใจ เมื่อผมบอกว่าอยากเรียนรู้การเป็นโค้ชที่ยูเครน แต่ผมตัดสินใจหนักแน่นแล้ว"

It’s great to back in the Ukraine to continue by coaching journey! 🇺🇦



Thank you to Olympic Donetsk for the wonderful welcome.



I’m looking forward to passing on my knowledge, helping the team and also continuing my learning here. pic.twitter.com/aLNVHZuHcL