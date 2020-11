​บีจีหวดอุดร! ไทยลีกเลือก 5 คู่ยิงสดช้างเอฟเอ คัพ ผ่าน Youtube

เชียร์ไปด้วยกัน! ไทยลีกจิ้ม 5 คู่ยิงสดช้างเอฟเอ คัพ รอบแรก ผ่าน Youtube ไทยลีก เตรียมยิงสด ช้าง เอฟเอ คัพ การแข่งขันฟุตบอลถ้วยสุดเร้าใจ ที่ไม่มีที่ให้ผู้แพ้ เลือก 5 คู่ ในรอบ 64 ทีม ผ่าน Youtube ของไทยลีก ซึ่งมีโปรแกรมถ่ายทอดสดดังนี้ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด พบ น้ำพอง เวลา 15.00 น. ราชประชา พบ โปลิศ เทโร เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 วัดโบสถ์ ซิตี้ พบ บ้านค่าย ยูไนเต็ด เวลา 15.00 น. เชียงใหม่ เอฟซี พบ อุตรดิตถ์ เอฟซี เวลา 17.00 น. อุดรธานี เอฟซี พบ บีจี ปทุม เวลา 18.00 น. ยิงสดผ่าน 3 ช่องไทยลีกทีวี 1, 2, 3 ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ทีมรักของคุณไปด้วยกันได้ทาง Youtube Official ของไทยลีก ที่นี่ https://bit.ly/2GhlGac #ช้างเอฟเอคัพ #ไทยลีก #thaileague #youtube

