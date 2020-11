บุคลิกไม่ได้! มิโด้แนะอังกฤษตั้งมูรินโญ่คุมทัพแทนเซาธ์เกต

อาเหม็ด ฮอสซัม ฮุสซีน อับดุลฮามิด หรือ "มิโด้" อดีตกองหน้าชาวอียิปต์ ได้ออกมากล่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า ต้องการให้ แกเร็ธ เซาธ์เกต โดนปลดจากกุนซือทีมชาติอังกฤษ และแทนที่ด้วย โจเซ มูรินโญ เข้ามารับหน้าที่คุมทัพ

กุนซือวัย 39 ปีนำทัพ “สิงโตคำราม” พ่ายแพ้ต่อ เบลเยี่ยมไป 0-2 ในศึกยูฟ่า เนชั่นส์ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา และเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่10เข้าไปแล้วหลังจากคุมทีมไปเพียง 48 นัด ซึ่งเทียบเท่ากับ สเวน-โกรัน อีริคส์สัน อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษ ที่คุมทีมแพ้ไป 10 นัดเท่ากัน จาก 67 เกมส์

ซึ่ง มิโด้ ที่เคยลงเล่นภายใต้การคุมทีมของ แกเร็ธ เซาธ์เกต เป็นระยะเวลา 3 ปีที่มิดเดิลสโบรห์ ตั้งแต่ปี 2007-2009 และเชื่อว่าอดีตกุนซือของเขาขาดบุคลิกที่จะต้องรับมือกับนักเตะที่มีพรสวรรค์และอีโก้สูงอย่างทีมชาติอังกฤษ

"อังกฤษต้องการผู้จัดการทีมที่เหมาะสม พวกเขาเสียเวลากับเซาธ์เกตมากเกินไปแล้ว” มิโดทวีตข้อความลงบนทวิตเตอร์

"มันเป็นเรื่องจริงที่เขามักจะพูดในสิ่งที่ถูกต้องกับสื่อเสมอและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาได้อยู่คุมทีมมานาน แต่เชื่อผมเถอะ เขาจะพูดติดอ่างทุกครั้งที่เกิดเรื่องผิดพลาดหรือทีมกำลังโดนนำในช่วงพักครึ่ง ผู้เล่นทุกคนรู้สึกถึงความกลัวและความประหม่าของเขา!"

"เมื่อคุณกลัวที่จะแพ้ในการแข่งขันเกมฟุตบอล คุณก็จะกลัวการที่จะแพ้ในการแข่งขันเกมฟุตบอลยู่เสมอๆ และผู้เล่นทุกคนสามารถสัมผัสมันได้"

"ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ชั้นยอดอยู่เต็มไปหมด แต่พวกเขาต้องการผู้จัดการทีมที่มีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่ง ใครซักคนที่สามารถทำให้พวกเขาเล่นกันได้อย่างอิสระและไม่ต้องกลัว"

"ผมขอโทษ,แต่เซาธ์เกทไม่ใช่คนๆนั้น.."

"คำแนะนำของผมที่มีต่อ FA คือ การแต่งตั้งมูรินโญขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีม และให้เซาธ์เกตเป็นประธานสมาคมของเอฟเอแทน ทั้งคู่จะเหมาะสมกับงาน ทำยังไงก็ได้ให้เขา (เซาธ์เกต) อยู่ห่างจากนักเตะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้"

มิดเดิลสโบรห์เป็นอันต้องตกชั้นภายใต้การคุมทีมของเซาธ์เกต ในปี 2008-2009 หลังจากเริ่มต้นด้วยชัยชนะเพียงนัดเดียวจาก 18 เกม

แต่อย่างไรก็ตาม เซาธ์เกต ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาคุมทีมชาติอังกฤษแทนที่รอย ฮอดจ์สัน ในปี 2016 หลังจากที่เขาพาทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน 21ปี เข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน 21ปี ในปี 2015 และเขาพาทีมชาติอังกฤษชุดเล็กจบอันดับสุดท้ายของกลุ่ม

#England needs a proper manager..they are wasting their time with Southgate. it’s true he always says the right things in the media and probably that’s why he kept his job for so long but believe me he is stuttering every time things goes wrong at halftime.players feel his fear!