บุกไม่พัก! โค้ชเออิบาร์สบถด่าบาสเกวซ"เพลาเกมบ้าง"

โฆเซ หลุยส์ มันดิลิบาร์ โค้ชของเออิบาร์ ถูกสถานีโทรทัศน์ Movistar จับภาพได้ขณะสบถด่า ลูคัส บาสเกวซ ตัวรุกของ เรอัล มาดริด ให้เพลาเกมลงบ้าง หลังลูกทีมของเขาถูกเปิดเกมรุกโหมกระหน่ำอยู่ฝั่งเดียว

เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นตอนที่ โลส บลังโกส นำอยู่ 3-0 เมื่อบาสเกวซกำลังยืนรอบอลจากเพื่อนอยู่ริมเส้น มันดิลิบาร์จึงอาศัยจังหวะนี้เข้าไปพูดกับนักเตะคู่แข่งว่า "เพลาเกมลงบ้าง ไอ้เวร (bastard)"

With 10 minutes left and the score at 0-3, Eibar's manager told Lucas Vazquez for Real Madrid to ease up: "Stop a little, you bastards!" 😂🤣 #EIBRMA pic.twitter.com/CoInSlcMeS