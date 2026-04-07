น่าสมเพช! 'ไรท์'สวนกลับพวกแซะ อาร์เซนอล เรื่องลูกเซ็ตพีซ

เอียน ไรท์ อดีตตำนานกองหน้าของ อาร์เซนอล ออกโรงปกป้องสโมสร ที่โดนแฟนบอลทีมอื่นแซะเรื่องการเน้นลูกเซ็ตพีซเป็นพิเศษในฤดูกาลนี้ โดยมองว่านี่คือส่วนหนึ่งของเกมที่ทุกทีมมีสิทธิ์ใช้เพื่อความได้เปรียบ
ไอ้ปืนใหญ่ ทำไปแล้ว 21 ประตูจากลูกเตะมุม, ฟรีคิก และลูกทุ่ม กลายเป็นทีเด็ดที่ทุกทีมต้องหวาดผวา อย่างไรก็ตาม ก็มีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลและกูรูลูกหนังบางส่วนเช่นกัน ซึ่งอดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษมองว่าเป็นเรื่องน่าสมเพชมาก
“ขอพูดตรงๆ เลยนะ สิ่งที่น่าสมเพชคือคนที่เอาแต่บ่นเรื่องลูกตั้งเตะ เราเห็น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็ทำได้ดีมากกับลูกแบบนี้เหมือนกัน” ไรท์ กล่าว
“มันน่าขำมาก เพราะลูกตั้งเตะคือส่วนหนึ่งของเกม การที่คุณทำมันได้ดี มันก็คือคุณภาพของทีม”
“ย้อนกลับไปปี 1999 ในเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีก เดวิด เบ็คแฮม เปิดเตะมุมสองครั้งไปยังจุดเดิมเป๊ะๆ จนทีมทำประตูได้”
“แล้วแบบนั้นเราควรจะไปตำหนิ แมนฯ ยูไนเต็ด มั้ย? ที่มีนักเตะซ้อมมาแทบทั้งชีวิตเพื่อเปิดบอลให้แม่นในจุดที่ต้องการ?”
“สุดท้ายแล้ว ทุกทีมก็พยายามหาความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆ ถ้าคุณทำได้ดี มันก็แค่แปลว่าคุณทำงานหนักและเตรียมตัวมาดีกว่าเท่านั้น”