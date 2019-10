นี่ใคร? ริเบรีไม่ปลื้มกราฟิกหน้าตัวเองบน FIFA20

ฟร้องค์ ริเบรี มิดฟิลด์ตัวเก๋าของ ฟิออเรนตินา ถึงกับสุดเซ็งเมื่อเห็นกราฟฟิคใบหน้าของตัวเองในเกมฟุตบอลชื่อดังอย่าง FIFA20 ที่ไม่มีความคล้ายตัวจริงเลย

แนวรุกชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาวันว่างเล่นเกม FIFA20 กับลูกชายเพื่อหวังผ่อนคลาย แต่ก็ต้องเจอเรื่องชวนหัวร้อนเมื่อเห็นกราฟฟิคใบหน้าของตัวเอง ซึ่งเขาคิดว่าไม่เหมือนตัวจริงจนถึงขั้นเขาจำตัวเองไม่ได้

"เล่น FIFA20 กับลูกชายไม่นานมานี้ เฮ้ @EASPORTSFIFA...หมอนี่คือใคร?" ริเบรี โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx