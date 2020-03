น่าสลด! กองหน้าไนจีเรียประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต

อิเฟียนยี จอร์จ กองหน้า ทีมชาติไนจีเรีย และสโมสร เอนูกู เรนเจอร์ส เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้วยวัยเพียง 26 ปี

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในระหว่างที่เจ้าตัวกับเพื่อนอีก 2 คน เดินทางไปเมืองเลกอส หลังจากลีกฟุตบอลไนจีเรียสั่งระงับการแข่งขัน จากเหตุระบาดของโควิด-19

โดยในระหว่างที่เดินทางกลับบ้าน รถของพวกเขาเกิดเสียหลักไปพุ่งชนกับรถบรรทุกที่จอดอยู่ จนทำให้แข้งชาวไนจีเรียรายนี้เสียชีวิตอย่างน่าเศร้า

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt