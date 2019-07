น่ารัก! โรนัลโด้ชวนเด็กบุกสนามมานั่งด้วยกัน

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุส ชวนเด็กที่แอบวิ่งลงมาในสนามให้เข้ามานั่งด้วยกันในซุ้มม้านั่งสำรอง ในเกมอุ่นเครื่องแพ้สเปอร์ส 2-3

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง 15 นาทีสุดท้าย เมื่อหนุ่มน้อยรายนี้แอบวิ่งตัดสนามมาจากอัฒจันทร์ฝั่งตรงข้าม โดยรอดพ้นจากสายตาของการ์ดรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าไปหาซีอาร์เซเวนนักเตะขวัญใจของเขา

เมื่อกัปตันทีมชาติโปรตุเกสเห็นเข้า เขาจึงเรียกเจ้าหนูคนนี้เข้ามาแท็คมือและนั่งชมเกมด้วยกันทันที ทำเอาหนุ่มน้อยรายนี้ถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว

