น้ายืดเลย! หลานแรชฟอร์ดยิงสนั่นทีมเยาวชนผี

มาร์คัส แรชฟอร์ด ดาวยิงแมนฯยูฯ สุดภูมิใจหลานชายของตัวเองทำผลงานร้อนแรงกับทีมเยาวชนของสโมสร

กองหน้าทีมชาติอังกฤษอยู่ระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บหลัง ซึ่งยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้อีกหรือไม่

อย่างไรก็ดี หัวหอกวัย 22 ยังมีเรื่องให้ยิ้มได้บ้างในช่วงเวลาแบบนี้ เมื่อหลานชายของเขาโชว์ฟอร์มสุดฮ็อตกับทีมเยาวชนปีศาจแดง ยิงไป 3 ประตู จาก 4 เกม

"หลานของผมกำลังลงเล่นในสนามในขณะที่ผมทำไม่ได้ 3 ประตู จาก 4 เกม ในรายการ 'First Sunday' ที่สนามแคร์ริงตัน น้าที่กำลังภูมิใจ" แรชฟอร์ด โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

Nephew doing it on the pitch whilst I can’t. First Sunday tournament for United at Carrington, 3 goals in 4 games. Proud Uncle ❤️ pic.twitter.com/TLcFIBltKB