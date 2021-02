นายด่านสารพัดประโยชน์! ลี แกรนท์ รับบทผู้ตัดสินที่ 4 ชูป้ายเปลี่ยนตัว

ลี แกรนท์ ผู้รักษาประตูมือสามของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รับบทผู้ตัดสินที่ 4 ชูป้ายเปลี่ยนตัวด้วยตัวเองในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

นายด่านตัวสำรองอดทนย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อปี 2018 และได้ลงเฝ้าเสาช่วยทีมไปแค่ 2 นัดเท่านั้น โดยล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา ลี แกรนท์ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในเกมที่แมนฯ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-1 รับบทผู้ตัดสินที่ 4 จำเป็น ด้วยการชูป้ายเปลี่ยนตัวด้วยตัวเองในขณะที่ทีมกำลังจะส่ง ฆวน มาต้า และ โชลา ชอร์ไทร์ ลงสนาม

ทั้งนี้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อลดการเข้าสนามของเจ้าหน้าที่ ทำให้ทีมงานสตาฟฟ์ของแต่ละสโมสรสามารถทำหน้าที่นี้แทนได้

สำหรับ ลี แกรนท์ วัย 38 ปี มีสัญญาอยู่กับแมนฯ ยูไนเต็ด จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2021

Manchester United are finally getting some use out of Lee Grant. Earning his £30,000 a week wages... 😅 https://t.co/kDw143pDjx