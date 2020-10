น้าค่อมบอกไอซั้ส! ZenseจับมือELEVENแถลงคว้าลิขสิทธิ์บอลไทย8ปี (มีคลิป)

เซ้นส์ จับมือพาร์ทเนอร์ ELEVEN แถลงถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอล 8 ปีเต็ม รวมลีกอาชีพ-ทีมชาติไทยทุกชุด พร้อมยิงสดทั่วโลก ตั้งแต่ฤดูกาล 2021-2028

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด ผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนําของเมืองไทย ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ELEVEN SPORTS ผู้นําด้านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นด้านกีฬาระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ประกาศถือลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ฤดูกาล 2021 - 2028 (พ.ศ. 2554 - 2571) ในงานแถลงข่าว “THAI FOOTBALL:THE FUTURE IS YOU” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี แบงค็อก กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก เมื่อมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานคับคั่ง หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการนำนักฟุตบอล 16 คน จาก 16 ทีมในโตโยต้า ไทยลีก มาจับคู่ประชันกับดารา 16 คน

โดยลิขสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุม ทั้ง ฟุตบอลทีมชาติไทย ทุกชุด ทุกรุ่น ทั้งชายและหญิง และทีมชาติ FUTSAL ชาย-หญิง, (T1) TOYOTA THAI LEAGUE, FA CUP, LEAGUE CUP, (T2) M-150 แชมเปี้ยนชิพ (T3) ออมสิน ลีก รีเจนนัล แชมเปี้ยนชิพ , ฟุตซอลลีก ชาย-หญิง, ESPORTS , FANTASY LEAGUE

ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นก้าวใหม่สําหรับวงการฟุตบอลไทย ที่แฟนบอลจะได้เห็นคอนเทนต์ที่หลากหลาย และแตกต่างไปจากเดิม รวมถึงการรับชมการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการ ในหลายๆแพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์ , ออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ชมสดผ่านทีวีดิจิทัล , Application , OTT ทั้งไทยและต่างประเทศ

สําหรับ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด เป็นบริษัท Content Provider ผลิตรายการโทรทัศน์แบบครบ วงจรให้กับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ มีทั้งพัฒนารูปแบบรายการเอง และซื้อลิขสิทธิ์รายการจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะ เป็น Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัย , เกมแจกเงิน The Money Drop ไทยแลนด์ , ลูกทุ่งไอดอล บริษัทฮาไม่จํากัด (มหาชน) และ Couple or Not? คู่ไหน..ใช่เลย โดยการันตีคุณภาพจากปรากฏการณ์ของเรตติ้งความนิยมจากผู้ชม รวมถึงรางวัลที่ได้รับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจํานวนมาก

เอ- วราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด เผยว่า “ทาง เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ มีความถนัดในด้าน entertainment เรามีทีมงาน มีไอเดียใหม่ๆ สามารถวางแผนในเรื่อง ของการพัฒนาโปรดักชั่น เพื่อนํากีฬาให้เข้ามาอยู่ใน Lifestyle ให้เข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้น และรับชมฟรีผ่านการถ่ายทอดสด ผ่านฟรีทีวีในเวลาช่วงไพร์มไทม์ ที่ทุกคนสามารถชมและเชียร์พร้อมกันได้ทั้งประเทศและเราทุ่มงบลง ทั้งทางด้าน Storytelling , Technology , Visual Graphic จะมีการประเมินผลแบบ Real Time มีบริษัทเก็บข้อมูลสถิติในการแข่งขันเพื่อนํามาวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นแม่นยํา ที่สําคัญผมอยากสร้าง Community สําหรับแฟนบอล เราจะมี Application สําหรับการดฟตบอลครบทุกแมตช" สถิติมี Live streaming วิเคราะห์การเล่น วิเคราะห์นักฟุตบอล ฟอร์มการเล่น การวางแผน เสริมให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งขึ้น

ซึ่งเราจะเริ่มสร้างปรากฏการณ์ใหม่ไปด้วยกันในฤดูกาลหน้า ปี 2021 2028 ครั้งนี้ บนความฝันด้านฟุตบอลของคนไทย ให้ฟุตบอลไทยก้าวไปสู่ระดับโลก สิ่งที่ผมทําต่อไปนี้ จะประสบความสําเร็จ หรือไม่ คนที่ให้คําตอบได้คือคนไทย ที่รักฟุตบอลครับ และต้องฝากคนไทยทุกท่าน ร่วมให้กําลังใจและสนับสนุนฟุตบอลไทยกันนะครับ”

ขณะที่ ELEVEN SPORTS ที่ก่อตั้งโดย Mr. Andrea Radrizzani (มร.อันเดรีย ราดริซซาน) เจ้าของสโมสรฟุตบอ ลีดส์ ยูไนเต็ด ในประเทศอังกฤษ ร่วมด้วย Mr. Marc Watson (มร.มาร์ค วัตสัน) Executive Chief of British Telecom และ Mr. Luis Vicente (มร.หลุยส์ วินเซนต์) Executive Head of Digital, FIFA ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์กีฬาในหลายประเทศเป็น ผู้ถือลิขสิทธิ์กีฬาในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น เบลเยี่ยม, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, โปรตุเกส ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันได้สิทธิ ถ่ายทอด เคลีก เกาหลีใต้, ออสเตรีย บุนเดสลีกา, ไชนีส ซูเปอร์ลีก รวมถึง กัลโช่ เซเรีย อา และ เอฟเอ คัพ อังกฤษ ในเมียนมา ซึ่งจะมาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มการดูกีฬาผ่านทาง Application ในประเทศไทย

ทั้งนี้ การเซ็นสัญญา 8 ปี นับเป็นก้าวสําคัญของฟุตบอลไทย ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เนื่องจากทําให้เกิดความมั่นคง และสามารถวางแผนโครงการในระยะยาว ทั้งในส่วนของโครงสร้างและทรัพยากรบุคคล เช่นเดียวกับเจลีกและเอเอฟซีที่ทําสัญญาระยะยาว 10 ปี และ 8 ปีตามลําดับ โดยมูลค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด จะถูกนําไปพัฒนา สโมสร ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า, เงินสําหรับพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค จากโครงการ FA Development รวมถึงเงินรางวัล นอกจากนี้ ยังจะถูกกระจายไปยัง ทีมชาติ, เยาวชน, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน VAR ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อฟุตบอลไทยในอนาคต

ซึ่งเหล่าแข้งไทยลีก ก็พร้อมแล้วที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจอันเปี่ยมไปด้วยทักษะเชิงลูกหนัง ที่เปี่ยมไป ด้วยสตาร์ดังของทั้งไทยและต่างชาติ ในฐานะลีกอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 8 ของเอเชีย ให้แฟนฟุตบอล ไทยและเทศได้ชม เสมือนนั่งอยู่ติดขอบสนามในทุกแพลตฟอร์มโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัด และ ELEVEN SPORTS ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป