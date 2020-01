นัดแรกรอบ 5 ปี! แมนฯ ยูฯ ไร้โอกาสยิงเข้ากรอบเกมเจ๊าวูล์ฟส์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวในเกมเอฟเอ คัพ ที่เสมอวูล์ฟแฮมป์ตัน 0-0 ซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในรอบ 5 ปีเลยทีเดียวสำหรับเกมฟุตบอลลีกหรือถ้วยภายในประเทศอังกฤษ

การแข่งขันนัดดังกล่าวเป็นการพบกันที่สนามโมลีนิวส์ สเตเดียม บ้านของทีมหมาป่า ซึ่งทางลูกทีมของนูโน เอสปิริโต มีโอกาสยิงเข้ากรอบ 2 ครั้ง ขณะที่ทางปีศาจแดงไม่มีลูกไหนที่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว

อ่านบทความต่อด้านล่าง

เกมสุดท้ายที่ปีศาจแดงไม่มีโอกาสสร้างความกดดันให้คู่แข่งเลยเช่นนี้ คือในเกมพบเซาแธมป์ตันเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2015 ซึ่งพวกเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป 0-1 ภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ ฟาน กัล แต่หากนับรวมการแข่งขันในต่างประเทศด้วย ทีมของโซลชาเคยยิงไม่เข้ากรอบเลยเช่นนี้มาแล้วในเกมเสมออาแซด อัลค์มาร์ 0-0 ในฟุตบอลยูโรป้าลีก ฤดูกาลนี้

ทั้งนี้ ทั้งสองทีมจะต้องลงแข่งขันนัดรีเพลย์ เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไป ที่สนามโอลด์ แทร็ฟอร์ด บ้านของแมนฯ ยูไนเต็ด

0 - Manchester United failed to direct a single shot on target in a domestic league or cup game for the first time since January 2015 vs Southampton in the Premier League. Barren. #FACup pic.twitter.com/E8HFv2RWNg